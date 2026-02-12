Frana viadotto Salerno Bicchielli FI | Commissione rischio idrogeologico seguirà attentamente situazione

La frana sul Viadotto Gatto a Salerno preoccupa ancora. La Commissione rischio idrogeologico seguirà da vicino la situazione, mentre le autorità cercano di capire l’entità del problema. La strada resta sotto osservazione, e si lavora per evitare che la situazione peggiori. Nel frattempo, gli automobilisti attraversano il ponte con cautela.

Le parole del presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico dopo la frana in via Fra' Generoso "Il dissesto idrogeologico resta tra le principali emergenze strutturali della città di Salerno. Quanto sta accadendo in queste ore sul Viadotto Gatto, con una frana che rischia di mettere a repentaglio l’incolumità degli automobilisti, è il risultato di anni di mancata manutenzione, ordinaria e straordinaria". Lo ha detto il deputato di Forza Italia Pino Bicchielli, presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Approfondimenti su Salerno Frana

Le criticità idrogeologiche dell’agro Nocerino-Sarnese sono conosciute da decenni, ma la Regione Campania non ha adottato misure efficaci per affrontarle.

Durante le audizioni in Commissione parlamentare, i sindaci dell'Agro Nocerino-Sarnese hanno sottolineato il grave inadempimento della Regione Campania nel fronteggiare il rischio idrogeologico, evidenziando criticità note da decenni che ancora oggi rimangono senza risposte efficaci e strutturali.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Salerno Frana

Salerno: frana sul Viadotto Gatto, traffico in tiltLa pioggia continua a sferzare la Campania e il territorio torna a fare i conti con la sua fragilità idrogeologica. Una frana si è verificata nella mattinata di oggi, 12 febbraio, sul Viadotto Alfonso ... ilvescovado.it

Frana in via Fra' Generoso, traffico in tilt: vigili del fuoco sul postoDisagi alla viabilità a Salerno a causa di una frana verificatasi in via Fra' Generoso. Il traffico risulta bloccato in entrambi i sensi di marcia lungo il Viadotto Alfonso Gatto. salernotoday.it

Salerno, frana costone tra via Fra Generoso e viadotto Gatto: traffico paralizzato - facebook.com facebook