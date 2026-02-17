Traffico per il nuovo semaforo a San Silvestro Spiaggia Giampietro Pd | Inascoltata la petizione dei cittadini

Giampietro di Pescara denuncia che la giunta Masci ignorato la petizione dei residenti contro il semaforo di via Nazionale Adriatica Sud, che provoca ingorghi continui nel quartiere di San Silvestro Spiaggia. Il traffico si intensifica ogni giorno, creando disagi alle automobili e ai pedoni che attraversano la zona. La decisione di mantenere il semaforo sembra aver bloccato il normale flusso di veicoli, senza considerare le proteste dei cittadini. La situazione si ripercuote anche sui negozi vicini, che segnalano cali nelle vendite a causa delle code incessanti.

"È il momento che la giunta Masci spieghi per quale ragione continua a tenere in ostaggio il traffico dell’intero quartiere di San Silvestro Spiaggia con il nuovo semaforo non-intelligente di via Nazionale Adriatica Sud, allo svincolo di Pescara sud. La petizione dei cittadini è stata firmata in pochi giorni da oltre 300 persone e inviata a tutti i capigruppo, ma è ancora senza alcuna risposta da parte della giunta Masci. Porterò il caso in Consiglio comunale". Ad affermarlo è il capogruppo del Pd in consiglio comunale, Piero Giampietro, che annuncia un'interrogazione urgente sull’impennata del traffico dopo l’installazione del nuovo dispositivo.🔗 Leggi su Ilpescara.it

