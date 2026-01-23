Ninfeo delle Fate ed ex Masseria Tagliatelle | riprendono le visite ai luoghi

Le visite al Ninfeo delle Fate e all’ex Masseria Tagliatelle a Lecce sono riprese. Questi luoghi, gestiti da diverse associazioni con Terra del Fuoco Mediterranea come capofila, offrono un’occasione per scoprire spazi ricchi di storia e fascino nel quartiere Ferrovia della città.

LECCE - Riprendono le visite al suggestivo Ninfeo delle Fate e all'ex Masseria Tagliatelle, spazio gestito da 14 enti e associazioni con Terra del Fuoco Mediterranea capofila, luoghi ricchi di fascino e mistero nel quartiere Ferrovia a Lecce.Il prossimo 25 gennaio, infatti, a partire dalle ore 11.

