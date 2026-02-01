Niscemi riprendono le prime attività Lunedì riapertura delle scuole Pubblicato modulo per richiesta assistenza

A Niscemi tornano lentamente alla normalità. Dopo le settimane di maltempo e la frana che ha colpito la zona, le scuole riapriranno lunedì. Intanto, il Comune ha pubblicato il modulo per chi ha bisogno di assistenza. La situazione sta migliorando, ma si continua a monitorare la crisi.

A Niscemi, dove l’ondata di maltempo che ha colpito la Sicilia nelle scorse settimane ha provocato una vasta frana, cominciano a riprendere le prime attività. «Domani a Niscemi riapriranno le scuole », ha dichiarato il sindaco Massimiliano Conti. «Abbiamo già fatto il trasloco dai tre plessi chiusi perché sono nella zona rossa, quelli degli istituti San Giuseppe, Don Bosco e Belvedere. Se le scuole riaprono è perché sono in sicurezza, in una zona non interessate dalla frana. Abbiamo controllato anche i termosifoni, facendo un intervento tecnico e funzionano». In un video pubblicato su Facebook, il sindaco ha anche comunicato la presenza di psicologi negli istituti per assistere la ripresa delle lezioni: «Ci saranno delle?équipe di psicologi che faranno un giro nelle scuole per un’attività di supporto e verifica, un primo approccio per trattare la vicenda che ci ha sconvolti». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

