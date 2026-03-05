Rinnovo contratto scuola la Gilda degli Insegnanti prepara il tavolo dell’11 marzo | contratto separato dal pubblico impiego e riforma della governance al centro della piattaforma

La Gilda degli Insegnanti ha organizzato due assemblee sindacali nazionali online molto partecipate per discutere il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Istruzione e Ricerca. L’11 marzo è previsto un tavolo di confronto in cui si parlerà di un contratto separato dal pubblico impiego e di una possibile riforma della governance. La piattaforma sindacale si concentra su questi temi centrali.

L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Contenuti utili per approfondire Rinnovo contratto. Temi più discussi: Contratto scuola, nuovi aumenti di 143 euro: le novità; Rinnovo Contratto Scuola 2025-2027: al via la trattativa all'Aran. Aumenti stipendiali, formazione e nuove funzioni; Scuola, verso il rinnovo del contratto: aumenti per 143 euro lordi al mese, polizza sanitaria e agevolazioni per i mutui; Terzo rinnovo in arrivo per la scuola: ai prof 143 euro in più, agli Ata 104.