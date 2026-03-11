Rinnovo contratto scuola Cisl | Il nostro obiettivo è chiudere per la prima volta da tempo immemorabile il rinnovo entro il triennio della sua vigenza

Il 11 marzo si è svolto presso la sede dell'ARAN a Roma il primo incontro ufficiale per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca 2025-27. La Cisl ha dichiarato che l’obiettivo è chiudere la trattativa entro il triennio di validità del contratto, segnando un passo importante nelle negoziazioni in corso.

L'11 marzo, presso la sede dell'ARAN a Roma, si è tenuto il primo incontro ufficiale per il rinnovo del CCNL comparto istruzione e ricerca 2025-27. La convocazione ha riunito le organizzazioni sindacali rappresentative del settore — Flc-Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals-Confsal, Gilda e Anief — in un confronto che, per la sua natura preliminare, ha avuto carattere essenzialmente interlocutorio. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Articoli correlati

Rinnovo contratto scuola, sul tavolo oltre 3 miliardi di euro. Aran vuole chiudere subito la parte economica. Nuove riunioni il 24 marzo e il 1° aprileL'Aran ha aperto oggi, 11 marzo, il tavolo di contrattazione per il rinnovo del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2025-2027.

Rinnovo contratto scuola, la Gilda degli Insegnanti prepara il tavolo dell’11 marzo: contratto separato dal pubblico impiego e riforma della governance al centro della piattaformaLa Gilda degli Insegnanti ha tenuto due assemblee sindacali nazionali online molto partecipate, dedicate al rinnovo del Contratto Collettivo...

Rinnovo contratto scuola e legge di bilancio: quali novità in arrivo per docenti e ATA

Altri aggiornamenti su Rinnovo contratto

Temi più discussi: Mobilità, sottoscritto il nuovo CCNI dopo i rilievi degli organi di controllo. Le possibili scadenze per le domande; Scuola, verso il rinnovo del contratto: aumenti per 143 euro lordi al mese, polizza sanitaria e agevolazioni per i mutui; Quanto guadagna un docente: rinnovo dei contratti e aumenti; Contratto scuola, stipendi docenti bassi da sempre: anzi, fermi, ma il costo della vita è più caro. I dati.

Rinnovo contratto scuola, sul tavolo oltre 3 miliardi di euro. Aran vuole chiudere subito la parte economica. Nuove riunioni il 24 marzo e il 1° aprileL'Aran ha aperto oggi, 11 marzo, il tavolo di contrattazione per il rinnovo del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2025-2027. Al negoziato siedono le organizzazioni sindacali rappresentative del s ... orizzontescuola.it

Rinnovo contratto scuola 2025/2027, ecco gli aumenti e le novità per docenti e ATAFirmato l'atto di indirizzo: ecco i dettagli sugli incrementi salariali e le nuove misure per la formazione ... informazionescuola.it

Fondazioni lirico-sinfoniche, presidio oggi a Genova per il rinnovo del contratto x.com

Rinnovo #McTominay, il Napoli offre un contratto a vita con ingaggio top. C'è anche la clausola rescissoria! Il contratto di Scott scade nel 2028 e dopo due anni da dominatore, i grandi club d’Europa sono tutti lì a farci più di un pensiero. McTominay, però, a - facebook.com facebook