Rinnovo Kalulu Comolli valuta un adeguamento anticipato del contratto Cosa sta succedendo

Da juventusnews24.com 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Comolli sta pensando di rinnovare il contratto di Kalulu, il difensore francese che ormai si è preso il posto da titolare nel Milan di Spalletti. La società sta valutando se anticipare l’accordo, che potrebbe rafforzare ancora di più la difesa rossonera. Nei prossimi giorni si aspettano novità ufficiali.

Rinnovo Kalulu, il difensore francese è diventato il pilastro di Spalletti. Comolli vuole premiare la sua crescita con un nuovo ingaggio. La missione della Juventus di Luciano Spalletti non si ferma al blindaggio dei talenti offensivi. Se Kenan Yildiz rappresenta il futuro e la fantasia, la solidità del nuovo ciclo bianconero ha un nome e un cognome ben precisi: Pierre Kalulu. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il difensore francese è diventato il prossimo obiettivo prioritario nell’agenda dei rinnovi gestita dall’AD Damien Comolli e dal DS Marco Ottolini. Nonostante il recente riscatto dal Milan e un contratto già solido fino al 2029, lo status del classe 2000 è mutato radicalmente negli ultimi mesi, trasformandolo da scommessa a elemento imprescindibile della retroguardia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

rinnovo kalulu comolli valuta un adeguamento anticipato del contratto cosa sta succedendo

© Juventusnews24.com - Rinnovo Kalulu, Comolli valuta un adeguamento anticipato del contratto. Cosa sta succedendo

Approfondimenti su Kalulu Milan

Celik Juventus: Comolli non perde di vista la possibile occasione a zero. Le posizioni di Roma e giocatore sul rinnovo di contratto, cosa sta succedendo

Calciomercato Juventus: annuncio sull’obiettivo bianconero! Si sta lavorando al rinnovo ma…Ecco cosa sta succedendo

La Juventus è al centro delle attenzioni di mercato con un focus particolare sul rinnovo di uno dei suoi obiettivi principali.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Kalulu Milan

Argomenti discussi: Pirisi: La Juve pensa al rinnovo di Kalulu. Non c'è fretta, ma se va al Mondiale...

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.