Scuola c?è la firma sul nuovo contratto | aumenti in arrivo per docenti e personale Ata novità e quanti soldi in busta paga

24 dic 2025

È stato firmato il nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Istruzione, portando aggiornamenti e aumenti in busta paga per docenti e personale ATA. Questa firma segna l'inizio di un nuovo ciclo contrattuale, con novità e incrementi salariali che interesseranno il settore scolastico. Di seguito, sono illustrati i dettagli sui cambiamenti e su quanto percepiranno in più i lavoratori della scuola.

Il nuovo anno, per i docenti, si aprirà con aumenti e arretrati in busta paga: ieri è stato firmato, infatti, il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Istruzione e. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Scuola, c?è la firma sul nuovo contratto: aumenti in arrivo per docenti e personale Ata, novità e quanti soldi in busta paga

