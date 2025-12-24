Scuola c?è la firma sul nuovo contratto | aumenti in arrivo per docenti e personale Ata novità e quanti soldi in busta paga

È stato firmato il nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Istruzione, portando aggiornamenti e aumenti in busta paga per docenti e personale ATA. Questa firma segna l'inizio di un nuovo ciclo contrattuale, con novità e incrementi salariali che interesseranno il settore scolastico. Di seguito, sono illustrati i dettagli sui cambiamenti e su quanto percepiranno in più i lavoratori della scuola.

Firmato il nuovo contratto per la scuola: aumenti, arretrati e bonus per docenti e personale Ata - L'annuncio del ministro Giuseppe Valditara: "Proseguiamo per la veloce chiusura anche del Contratto collettivo nazionale di lavoro 2025- today.it

Scuola, aumenti fino a 185 euro al mese per i professori: le simulazioni in base all'anzianità - La firma in calce al nuovo contratto di lavoro che, tra docenti e personale Ata, coinvolge circa 1,3 ... ilmattino.it

La Flc non firma il contratto della scuola, i lavoratori della Cgil nella Bat approvano #andria - facebook.com facebook

La firma definitiva del CCNL 2022-24 rappresenta un passaggio necessario per il personale della scuola. Giuseppe D'Aprile, segretario generale della UIL Scuola, ha illustrato ai microfoni di Orizzonte Scuola le caratteristiche di questo accordo. x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.