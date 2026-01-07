Scuola novità in busta paga Aumenti per docenti e Ata

A pochi giorni da Natale, è stato firmato l’adeguamento contrattuale per il triennio 2022-2024, che comporta miglioramenti salariali per circa 14.000 docenti e personale Ata in Umbria. Gli aggiornamenti saranno visibili già nel prossimo stipendio, offrendo un riconoscimento alle attività svolte nel settore scolastico. Un passo importante per il rinnovo delle condizioni lavorative e per garantire maggiore stabilità ai professionisti della scuola.

L’adeguamento del contratto è stato firmato alla vigilia di Natale e così i circa 14mila addetti umbri della scuola che oggi tornano negli istituti, nel prossimo stipendio troveranno l’adeguamento contrattuale del triennio e questo grazie alla firma del rinnovo per il triennio 202224. Accade tutto dopo circa due anni dal rinnovo per il 2019-21. La platea del personale della scuola nella nostra regione è così suddivisa: circa 13mila insegnanti (considerando sia personale di ruolo sia supplenti attivi nel sistema scolastico regionale) e mille di personale Ata. Cosa prevede dunque questo adeguamento? Tra gennaio e febbraio arriveranno in busta paga aumenti di 144 euro medi lordi al mese per i docenti e 105 euro per gli Ata nonché arretrati e una tantum pari, secondo i conteggi dell’Agenzia Aran, a 1. 🔗 Leggi su Lanazione.it

