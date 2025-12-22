Carlos Augusto il Besiktas ci prova | ecco la richiesta dell’Inter

Carlos Augusto. Il Besiktas continua a muoversi sul mercato invernale e uno dei nomi caldi è quello di Carlos Augusto, laterale sinistro di proprietà dell’ Inter. Secondo quanto riportato da Fanatik, quotidiano turco, il club di Istanbul punta a chiudere almeno 4-5 rinforzi come richiesto dal tecnico Sergen Yalcin, e il terzino nerazzurro sarebbe il primo obiettivo del tecnico per rafforzare la fascia sinistra. Carlos Augusto, all’occorrenza adattabile anche come braccetto, ha attirato l’interesse dei turchi grazie alle sue prestazioni in questa stagione, con 2 gol e 3 assist in 24 presenze. La dirigenza del Besiktas sarebbe pronta a investire sul giocatore, ma la trattativa si complica a causa del prezzo fissato dall’ Inter, che ammonterebbe a circa 20 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche: Carlos Augusto Inter, ultima chiamata per il Mondiale? Il messaggio di Carlos Augusto

Leggi anche: Calciomercato Inter LIVE: occhi su Gila, il retroscena su Carlos Augusto; Frattesi una richiesta di Spalletti alla Juve?

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Il Monza spara altissimo per Carlos Augusto: 30 milioni. L'Inter prova a giocarsi la carta Sensi - È Carlos Augusto il nome individuato dall'Inter per tamponare l'eventuale partenza di Robin Gosens, che ha diverse richieste in Bundesliga. tuttomercatoweb.com

La Juve ci prova per Carlos Augusto: offerta irrinunciabile all’Inter | CM.IT - Chivu ha bissato contro il River Plate il successo (il primo alla guida dei nerazzurri) contro l’Urawa, che ha allontano gli spettri della finalissima di Champions persa malamente a Monaco con il PSG. calciomercato.it

Futuro Carlos Augusto, si inserisce un club a sorpresa - Secondo la stampa, infatti, il club granata sta provando a inserirsi alla corsa per l'esterno sinistro del Monza che nell'ultima ... calciomercato.com

Il Besiktas è su Carlos Augusto. Il giocatore è una richiesta precisa dell'allenatore Sergen Yalçin. L'Inter chiede 20M€. @fanatikcomtr x.com

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Lautaro, Bonny - facebook.com facebook