Carlos Augusto nel mirino del Besiktas | ecco la richiesta dell’Inter

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Il difensore nerazzurro Carlos Augusto è finito dritto nel mirino del Besiktas. Vediamo la richiesta economica della Beneamata. Dalla Turchia rimbalzano indiscrezioni di mercato che vedono protagonista Carlos Augusto, il duttile esterno brasiliano dell’Inter apprezzato per la sua corsa e la capacità di ricoprire più ruoli sulla fascia. Secondo la testata Fanatik, il calciatore sarebbe finito nel mirino del Besiktas su richiesta di Sergen Yalç?n, l’allenatore turco noto per il suo stile carismatico e grande estimatore delle doti dell’ex Monza. QUI LE ULTIME SUL MERCATO INTERISTA Nonostante l’interesse del tecnico, l’operazione appare complessa. 🔗 Leggi su Internews24.com

carlos augusto nel mirino del besiktas ecco la richiesta dell8217inter

© Internews24.com - Carlos Augusto nel mirino del Besiktas: ecco la richiesta dell’Inter

Leggi anche: Carlos Augusto, il Besiktas ci prova: ecco la richiesta dell’Inter

Leggi anche: Carlos Augusto Inter, ultima chiamata per il Mondiale? Il messaggio di Carlos Augusto

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

carlos augusto mirino besiktasFanatik – Il Besiktas piomba su Carlos Augusto: la situazione. L’Inter chiede - E' la voce che rimbalza dalla Turchia e precisamente dalla testata Fanatik ... msn.com

Dumfries salta il Como e mette nel mirino il Liverpool: Diouf, Carlos Augusto o Luis Henrique, chi gioca al suo posto - L'esterno olandese non è ancora pronto dopo l'infortunio e nemmeno sabato ci sarà. msn.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.