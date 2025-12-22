Carlos Augusto nel mirino del Besiktas | ecco la richiesta dell’Inter

Inter News 24 Il difensore nerazzurro Carlos Augusto è finito dritto nel mirino del Besiktas. Vediamo la richiesta economica della Beneamata. Dalla Turchia rimbalzano indiscrezioni di mercato che vedono protagonista Carlos Augusto, il duttile esterno brasiliano dell’Inter apprezzato per la sua corsa e la capacità di ricoprire più ruoli sulla fascia. Secondo la testata Fanatik, il calciatore sarebbe finito nel mirino del Besiktas su richiesta di Sergen Yalç?n, l’allenatore turco noto per il suo stile carismatico e grande estimatore delle doti dell’ex Monza. QUI LE ULTIME SUL MERCATO INTERISTA Nonostante l’interesse del tecnico, l’operazione appare complessa. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Carlos Augusto nel mirino del Besiktas: ecco la richiesta dell’Inter Leggi anche: Carlos Augusto, il Besiktas ci prova: ecco la richiesta dell’Inter Leggi anche: Carlos Augusto Inter, ultima chiamata per il Mondiale? Il messaggio di Carlos Augusto La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Fanatik – Il Besiktas piomba su Carlos Augusto: la situazione. L’Inter chiede - E' la voce che rimbalza dalla Turchia e precisamente dalla testata Fanatik ... msn.com

