Vlahovic Juve cifre e dettagli del possibile rinnovo La società bianconera risparmierebbe questa cifra

La Juventus sta lavorando alle trattative per il rinnovo di contratto di Vlahovic. La società bianconera ha valutato i termini economici e i dettagli dell'accordo, con l’obiettivo di definire le modalità del prolungamento. Secondo le fonti, la Juventus potrebbe risparmiare una determinata cifra rispetto alle condizioni attuali. Le negoziazioni sono in corso e ancora da definire ufficialmente.

Vlahovic Juve, le cifre e i dettagli del possibile rinnovo del contratto del serbo. La società bianconera risparmierebbe questa cifra. La Juve e Dusan Vlahovic stanno cercando un punto d’incontro per proseguire insieme. Dopo un’estate di incertezze, l’entourage del calciatore e la dirigenza sono pronti ad incontrarsi per imbastire la trattativa. L’attuale contratto scade a giugno, ma la volontà del calciatore di restare a Torino e la stima dell’allenatore hanno riaperto lo spiraglio per il rinnovo. ULTIMISSIME JUVE LIVE Il nodo cruciale resta l’aspetto economico, poiché l’attuale ingaggio è ritenuto insostenibile per le casse societarie. Il contratto firmato nel 2022 prevede per la stagione 202526 uno stipendio di 12 milioni di euro netti, che pesano sul bilancio per 22,2 milioni lordi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

