Ai Boschetti Reali torneranno a zampillare le antiche fontane ma non solo

Ai Boschetti Reali, le fontane storiche ai lati della statua di Giuseppe Garibaldi saranno restaurate e riaccenderanno le loro acque dopo decenni di inattività. Il progetto prevede il ripristino delle fontane e altri interventi di recupero nell’area, che si trova nel centro della città. I lavori sono stati avviati con l’obiettivo di restituire alla zona il suo aspetto originale.

I Boschetti Reali ritornano all'antico splendore. Le due fontane storiche a lato della statua di Giuseppe Garibaldi, che ormai non funzionano da decenni, torneranno a zampillare. La giunta comunale ha approvato nei giorni scorsi il testo della convenzione con Brianzacque che prevede un importante.