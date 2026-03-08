Arco piange il suo don | addio ad Augusto Tamburini aveva 91 anni

Arco piange la scomparsa di don Augusto Tamburini, che si è spento nei giorni scorsi all’età di 91 anni. Originario della città, aveva iniziato il suo sacerdozio a Trento il 2 aprile 1960. La sua lunga vita religiosa ha segnato molte comunità e persone che lo hanno conosciuto e stimato. La morte di don Tamburini lascia un vuoto nel territorio.

È morto nei giorni scorsi, alla veneranda età di 91 anni, don Augusto Tamburini, originario di Arco e che iniziò il suo sacerdozio a Trento il 2 aprile 1960. Dopo l’ordinazione, iniziò il suo ministero come vicario parrocchiale a Denno (1960-1965) e successivamente a Tuenno (1965-1969). Fu poi parroco a Pannone (1969-1973) e quindi a Bolognano (1973-1990). Nel 1990 iniziò il suo servizio pastorale nelle comunità di Pietramurata e Pergolese, alle quali si aggiunse Sarche dal 1995, accompagnandole fino al 2007. Dal 1993 al 2000 svolse anche il ministero di decano a Calavino. Negli anni successivi fu assistente dei Cursillos di Cristianità (2004-2011) e dal 2007 al 2012 parroco di Caderzone, Strembo e Bocenago. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

