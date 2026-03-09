Ieri sera a Beverly Hills una donna ha aperto il fuoco contro la villa di Rihanna, che si trovava all’interno al momento dell’incidente. Nessuno è rimasto ferito. La polizia è intervenuta sul posto per le indagini e ha fermato la donna coinvolta. La cantante non ha riportato danni e si trova in sicurezza. La scena si è svolta nel quartiere residenziale della città.

Los Angeles, 9 marzo 2026 – Momenti di terrore per la popstar Rihanna, che era in casa ieri quando hanno sparato contro la sua villa a Beverly Hills. Stando a quanto riporta 'Tmz', uno dei proiettili avrebbe perforato una parete, ma la cantante non sarebbe rimasta ferita. È successo in pieno giorno, intorno alle 13 (le 20 in Italia). Non è chiaro se nell’abitazione ci fossero anche il compagno, il rapper A$AP Rocky, e i tre figli. La polizia è intervenuta tempestivamente e ha arrestato una donna di circa 30 anni che: sarebbe stata lei ad aprire il fuoco con un fucile AR-15, prima di scappare. Gli agenti l'hanno raggiunta e fermata poco dopo. Si indaga ora sul movente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Paura per Rihanna, una donna spara contro la sua villa a Beverly Hills. La popstar era in casa

