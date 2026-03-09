A Los Angeles, la casa di Rihanna è stata colpita da diversi colpi di arma da fuoco. La polizia ha arrestato una donna di 35 anni, ritenuta responsabile degli spari. L’episodio ha attirato l’attenzione dei media locali, che hanno confermato l’intervento delle forze dell’ordine sul posto. Nessuna informazione aggiuntiva sulle motivazioni dell’atto è stata resa nota.

Diversi colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro la casa di Rihanna a Los Angeles. La polizia, riferiscono i notiziari locali, ha arrestato una donna di 35 anni, ritenuta responsabile degli spari. Tuttavia, per fortuna, non ci sono stati feriti. Non è chiaro se la cantante fosse in casa al momento, né se la donna arrestata avesse qualche legame con la popstar. Nel 2018 un uomo venne accusato di essersi introdotto con la forza in un’altra abitazione della diva delle Barbados, a Hollywood Hills, e di avervi trascorso 12 ore. L’uomo, che si dichiarò colpevole di stalking, vandalismo e resistenza a pubblico ufficiale venne poi condannato alla libertà vigilata. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Rihanna, spari contro la casa della popstar a Los Angeles

Articoli correlati

Rihanna, spari contro la casa della cantante a Los Angeles: arrestata una donnaDiversi colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro la casa della cantante Rihanna a Los Angeles.

Paura per Rihanna, una donna spara contro la sua villa a Beverly Hills. La popstar era in casaLos Angeles, 9 marzo 2026 – Momenti di terrore per la popstar Rihanna, che era in casa ieri quando hanno sparato contro la sua villa a Beverly Hills.

Altri aggiornamenti su Los Angeles

Temi più discussi: Spari contro la villa di Rihanna a Beverly Hills: la cantante era in casa. Le immagini dal drone; Spari contro la casa di Rihanna, fermata una donna; Spari contro la villa di Rihanna a Beverly Hills: la cantante è illesa, arrestata una donna; Rihanna, spari contro la villa della cantante a Beverly Hills: arrestata una donna.

Spari contro la villa di Rihanna a Beverly Hills: la popstar in casa, arrestata una donnaROMA – Momenti di paura a Los Angeles per Rihanna. Una donna ha aperto il fuoco contro la villa della popstar a Beverly Hills, sparando diversi colpi di arma da fuoco prima di essere arrestata dalla ... dire.it

Rihanna, spari contro la casa della cantante a Los Angeles: arrestata una donnaRihanna (Foto Jordan Strauss/Invision/AP) Diversi colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro ... msn.com

Simone Barlaam ci racconta com'è vivere le gare da spettatore e come si sta preprarando alle prossime Paralimpiadi di Los Angeles 2028. Di seguito l'intervista a cura di #RaiPubblicaUtilità #comitatoitalianoparalimpico #giochiparalimpici #milanocortina2026 - facebook.com facebook

Già arrestata dalla polizia di Los Angeles, la sospettata non ha reso noto i motivi del gesto x.com