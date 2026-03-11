Riforma Giustizia Nicola Gratteri | La P2 potrebbe chiedere il copyright su questa legge

Il Referendum sulla giustizia si terrà il 22 e 23 marzo e ha suscitato reazioni tra diversi esperti. Tra questi, il Procuratore Nicola Gratteri ha commentato la possibilità che la loggia massonica P2 possa chiedere il copyright sulla nuova legge. Gratteri ha inoltre criticato il governo, sostenendo che il tentativo di riforma mira a controllare e indebolire la magistratura senza affrontare i problemi di fondo della giustizia italiana.

Il Referendum giustizia del 22 e 23 marzo rappresenta per il Procuratore Nicola Gratteri un tentativo del governo di controllare e indebolire la magistratura senza migliorare minimamente le reali criticità che affossano la giustizia italiana da decenni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Referendum, Nicola Gratteri: “Con questa riforma il Pm sarà più forte, a danno del 90% dei cittadini”“Se faremo questa riforma avremo un pubblico ministero più forte e un imputato – l’imputato povero – sarà meno garantito”, così il Procuratore di...

Referendum, Nicola Gratteri: “Questa riforma è una vendetta, non ci sarà mai più un’altra Tangentopoli”“(Questa riforma, ndr) penso sia prevalentemente una vendetta e una voglia che non ci sia mai più un’altra Tangentopoli”: queste le parole con cui il...

Approfondimenti e contenuti su Riforma Giustizia

Temi più discussi: Referendum giustizia, Gratteri sui costi: Due CSM costerebbero 150 milioni, da dove li prendiamo?; Referendum giustizia, Nino Di Matteo: Massoni e mafiosi voteranno sì; Mafiosi votano sì al referendum giustizia, il pm Di Matteo come Gratteri: è bufera; Di Matteo: Mafiosi e massoni votano Sì al referendum sulla giustizia.

Referendum Giustizia, Conte nel mirino di FdI: Dice il falso su Gratteri e Di MatteoScontro politico sul referendum giustizia dopo le parole di Nicola Gratteri e Nino Di Matteo. Fratelli d’Italia accusa Giuseppe Conte di mentire. baritalianews.it

Lo scivolone di Gratteri su Sal Da Vinci che vota No al referendumMassimo Gramellini ha fatto una domanda scherzosa al procuratore di Napoli Nicola Gratteri, ospite a In altre parole su La7, sulla canzone che ha ... ilfoglio.it

VD. . Il 22 e il 23 marzo si voterà per confermare la riforma della magistratura proposta dal governo Meloni – quella che viene impropriamente chiamata «riforma della Giustizia»: il referendum riguarda in realtà la separazione delle carriere dei magistrati; lo sd - facebook.com facebook

Cosa c’è davvero nella riforma della Giustizia: 13 minuti per fare chiarezza e rispondere alle banalizzazioni e alle troppe bufale messe in circolazione. Vi chiedo di ascoltare il video fino alla fine e di aiutarmi a diffonderlo. Il 22 e 23 marzo scelgo il SÌ #iovotos x.com