Referendum Nicola Gratteri | Con questa riforma il Pm sarà più forte a danno del 90% dei cittadini

Il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, si dice preoccupato per la riforma che si sta discutendo in Parlamento. Durante il “Forum – Speciale Referendum”, ha avvertito che questa modifica rafforzerà il ruolo del pubblico ministero, a discapito dei cittadini. Gratteri sostiene che con questa riforma gli imputati, specie quelli più poveri, avranno meno garanzie. La sua opinione mette in luce i rischi che la proposta potrebbe portare a una giustizia meno equilibrata per la maggioranza delle persone.

“Se faremo questa riforma avremo un pubblico ministero più forte e un imputato – l’imputato povero – sarà meno garantito”, così il Procuratore di Napoli Nicola Gratteri, primo ospite del “Forum – Speciale Referendum” organizzato da il Fatto Quotidiano e ilFattoquotidiano.it, commenta quelli che saranno gli effetti concreti della separazione delle carriere sui cittadini. Il magistrato ha affermato: “I promotori del Sì dicono che ci vuole un pubblico ministero più forte, allora l’imputato ha bisogno di un avvocato forte, di un’agenzia investigativa forte. L’imputato potente si può permettere l’avvocato che solo per parlare vuole 50mila euro e un’agenzia investigativa in grado di fare qualsiasi cosa, anche entrare in banche dati dove non potrebbe entrare, e di spendere quindi anche 200-300mila euro – prosegue il procuratore – immaginate invece un imputato che sia un operaio o un impiegato: chi gli dà i soldi?”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il sostituto procuratore antimafia Nino Di Matteo ha espresso preoccupazioni sulla riforma giudiziaria in vista del referendum, sottolineando che potrebbe danneggiare i cittadini e favorire i potenti.

Intervento di Nicola Gratteri su Giustizia e sul px Referendum sulla separazione delle carriere

