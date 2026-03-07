Convegno sulla Riforma della Giustizia Le ragioni del SÌ a Manfredonia

Il 12 marzo 2026 alle 18,30 si terrà a Manfredonia un convegno dedicato alla Riforma della Giustizia, che si svolgerà nella Sala delle Vetrate “Aronne Del Vecchio” nel Palazzo San Domenico. All’evento interverranno diversi relatori, tra cui un dottore che discuterà le ragioni del “Sì”. La discussione si concentrerà sui punti principali della riforma e sui benefici che essa potrebbe apportare al sistema giudiziario.

Dettagli dell'Evento • Data: 12 Marzo 2026 • Ora: 18,30 • Luogo: Sala delle Vetrate "Aronne Del Vecchio" • Indirizzo: Palazzo San Domenico Manfredonia (FG) Interverranno: • Dott. Costanzo Maria Cea: Già Presidente di Sezione della Corte d'Appello di Bari • Avv. Michele.

