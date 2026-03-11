Rifiuti Alessandria | il neo presidente si dimette in un mese

In Alessandria, la gestione dei rifiuti è stata sconvolta da una decisione improvvisa: Marco Seggi si è dimesso dopo appena un mese dalla nomina a presidente della società partecipata Amag Ambiente. La sua uscita dall’incarico è stata comunicata con una lettera di dimissioni irrevocabili, lasciando il ruolo vacante e creando incertezza sulla gestione futura del servizio.

La gestione dei rifiuti ad Alessandria subisce uno scossone improvviso con le dimissioni irrevocabili di Marco Seggi, neo presidente della società partecipata Amag Ambiente. L'ingegnere ha lasciato il comando a poco più di un mese dall'insediamento, lasciando spiazzati sia i vertici aziendali che la politica locale che lo aveva indicato per il ruolo. Questa mossa inaspettata apre interrogativi immediati sulla stabilità della governance dell'azienda, che è il nodo centrale del sistema delle partecipate comunali per la raccolta e smaltimento dei rifiuti nel capoluogo e nei comuni limitrofi. La decisione non sembra essere un semplice atto formale, ma segnala una rottura profonda nella strategia di gestione del territorio.