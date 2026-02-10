Foibe vandalismo al giardino La condanna del M5S | La memoria non si difende con l’odio

Un gesto di vandalismo ha colpito il giardino delle Vittime delle Foibe a Rimini. Il Movimento 5 Stelle condanna duramente l’atto, definendolo un gesto vile e inaccettabile che ferisce tutta la comunità locale. La politica ribadisce che la memoria non si difende con l’odio, ma con il rispetto e la memoria condivisa.

“Il Movimento 5 Stelle condanna senza se e senza ma ogni atto di odio, violenza e vandalismo. Quello compiuto al giardino delle Vittime delle Foibe è un gesto vile e inaccettabile, che ferisce l’intera comunità riminese”. Lo dichiarano Croatti e il Gruppo Territoriale M5S di Rimini, esprimendo.🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

