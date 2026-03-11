Rieti | scuole bloccate lavori slittano al 2027

A Rieti le scuole sono attualmente bloccate e i lavori di ristrutturazione sono stati spostati al 2027. Il piano delle opere pubbliche del Comune per il 2026 mostra infatti una differenza evidente tra quanto programmato e lo stato attuale dei cantieri scolastici. La situazione riguarda specificamente i progetti di edilizia scolastica, che sono rimasti fermi e non hanno subito avanzamenti recenti.

Il piano delle opere pubbliche del Comune di Rieti per il 2026 presenta una discrepanza significativa tra la programmazione scritta e la realtà dei cantieri scolastici. Mentre i documenti ufficiali indicano numerosi edifici in fase di costruzione, le verifiche effettuate rivelano che molti interventi mancano ancora di copertura finanziaria completa o si trovano bloccati nella fase progettuale. La situazione è particolarmente critica per strutture come la scuola di Borgo S. Antonio, la De Juliis, il nido di via Ciancarelli e gli istituti di Vazia, Radice, Cislaghi e Cirese. Per altre scuole, quali la Maraini, la Ricci e la Don Bosco, l’inizio effettivo dei lavori non è previsto prima del 2027. 🔗 Leggi su Ameve.eu

