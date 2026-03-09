A Rieti, il traffico in piazza Tevere è fermo a causa di un passaggio a livello con le sbarre abbassate, che impedisce il transito di veicoli e provoca un blocco totale nella zona. La situazione si protrae da diverse ore, creando disagi per gli automobilisti e i residenti della zona. Nessuna informazione ufficiale sulle cause dell’interruzione al momento.

Il traffico nella zona di piazza Tevere a Rieti è bloccato da un passaggio a livello con le sbarre abbassate. La segnalazione arriva questa mattina, intorno alle 11:25, riferendo di disagi alla circolazione urbana. Cittadini e automobilisti hanno notato il malfunzionamento che sta paralizzando la viabilità dell’area. La situazione descritta dai residenti evidenzia una città ferma. Le sbarre rimaste giù troppo a lungo hanno generato code e rallentamenti significativi. Non si tratta di un semplice ritardo passeggero ma di un’interruzione che impatta sulla mobilità quotidiana dei cittadini di Rieti. Impatto sulla Viabilità Urbana. L’area interessata dal blocco è strategica per gli spostamenti locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rieti: sbarre bloccate, traffico paralizzato in piazza Tevere

