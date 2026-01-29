Dopo mesi di polemiche sui ritardi, è stata convocata una riunione tra le parti coinvolte sul cantiere vicino alla stazione ferroviaria. I lavori per costruire la Casa e l’Ospedale di Comunità non partiranno prima di aprile 2027. La data si allontana di nuovo, lasciando incertezza sulla realizzazione di questi servizi fondamentali per i cittadini.

Dopo le polemiche sui tempi e le priorità, è arrivato il “faccia a faccia” sul cantiere nell’area della stazione ferroviaria dove stanno lentamente sorgendo Casa e Ospedale di Comunità. L’obiettivo era fare il punto sullo stato dei lavori e condividere un percorso chiaro verso il completamento dell’opera. Ed è emerso che il traguardo non sarà raggiungo prima di aprile del 2027, tra oltre un anno. Al sopralluogo il sindaco Francesco Persiani, Monica Guglielmi, direttore Zona Distretto Apuane, il consigliere regionale Gianni Lorenzetti, i rappresentanti del gruppo consiliare del Pd con il capogruppo Enzo Ricci, Simone Ortori della lista civica Persiani, oltre ai responsabili del cantiere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Casa e ospedale di comunità: i lavori slittano ad aprile 2027

Dal 2024, l'ex magazzino comunale sarà trasformato nella nuova Casa di comunità, un progetto condiviso tra amministrazione e Asl.

