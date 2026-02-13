Richiamo di focaccine dai supermercati Conad possibile presenza di corpi estranei in tutti i lotti

Conad ha avviato un richiamo su tutte le focaccine farcite con affettati e formaggi, a causa del rischio di trovare corpi estranei. La decisione deriva da possibili problemi di sicurezza emersi durante i controlli di routine. La catena ha invitato i clienti a restituire immediatamente i prodotti acquistati, che sono stati venduti in tutti i punti vendita della catena. È importante verificare attentamente le confezioni per evitare rischi alla salute.

La catena di supermercati Conad ha diffuso la nota relativa al richiamo precauzionale di tutti i lotti contenenti focaccine farcite con alcuni affettati e formaggi per la possibile presenza di corpi estranei. Sono state prodotte in provincia di Brescia, nello stabilimento di Salumifici GranTerre S.p.a.. Quali sono i lotti a rischio Cosa fare in caso di acquisto delle focaccine coinvolte nel richiamo Cosa fare se si inala un corpo estraneo Quali sono i lotti a rischio Conad, in una nota informativa, ha spiegato che i lotti richiamati sono tutti quelli contenenti le focaccine farcite. Sono state prodotte a Tornole Casaglia, in provincia di Brescia, nello stabilimento di Salumifici GranTerre S.