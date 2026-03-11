Un rappresentante del Movimento 5 Stelle ha accusato la premier di essere al servizio di una presunta “coalizione Epstein”, composta da politici considerati aggressivi. Durante un intervento video, ha affermato che questa coalizione avrebbe deciso di scatenare conflitti e caos in alcune aree del mondo, definendo i membri come “bianchi affamati di sangue”.

“Abbiamo un gruppo di bianchi affamati di sangue, che possiamo definire ‘ coalizione Epstein’, che nel Board of peace ha deciso di bombardare e precipitare nel caos una parte di mondo. Chi è che vela tutto questo di ipocrisia? Voi, come dei servi sciocchi. E ci volete far credere che vi interessa qualcosa delle donne iraniane? Se domani arriverà un dittatore sanguinario amico di Trump, andrà benissimo a tutti quanti”. Lo ha detto il capogruppo del M5S Riccardo Ricciardi in Aula a Palazzo Montecitorio nella discussione generale sulle comunicazioni in vista del Consiglio europeo e sulla crisi in Medio Oriente rivolgendosi alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ricciardi (M5s) attacca Meloni: “Siete servi sciocchi della ‘coalizione Epstein'” – Video

