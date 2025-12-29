Ricciardi M5s attacca FdI in Aula | I veri antisemiti siete voi il vostro capogruppo con la svastica – Video

In Aula, Ricciardi del M5S ha accusato FdI di antisemitismo, facendo riferimento a un episodio con il loro capogruppo. La discussione si concentra sulla necessità di affrontare il tema dell’antisemitismo e sulla richiesta di coinvolgimento del ministro Piantedosi. La vicenda evidenzia le tensioni tra le forze politiche italiane su un tema delicato e di grande attualità, sottolineando l'importanza di un confronto serio e rispettoso.

"Ci associamo anche noi alla richiesta di avere il ministro Piantedosi in Aula. E questo perché noi non abbiamo paura di parlare di antisemitismo. D'altronde non era il capogruppo alla Camera del Movimento 5 Stelle a vestirsi da nazista, ma quello di Fratelli d'Italia. Noi infatti ce lo ricordiamo bene cosa si dice nelle giovanili di Fratelli d'Italia, dove si inneggia ai forni crematori. La cosa più squallida è che questa destra usa l'inchiesta per pulirsi la coscienza per la sua complicità con il genocidio". Così in Aula Riccardo Ricciardi, capogruppo M5S alla Camera dopo la richiesta da parte di FdI di informativa sul caso Hannoun.

