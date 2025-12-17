Ricciardi M5s contro Meloni in Aula | Ha scommesso la vittoria di Kiev sulla pelle degli ucraini e della nostra economia

Riccardo Ricciardi del Movimento 5 Stelle si scaglia contro le recenti posizioni di Meloni in Aula, accusandola di aver sacrificato gli interessi ucraini e nazionali per vantaggi politici. Durante la discussione generale sulle comunicazioni della premier in vista del Consiglio europeo, Ricciardi ha sottolineato le implicazioni delle scelte di governo, portando al centro del dibattito questioni di politica estera, migranti e sovranità.

Dai migranti alla politica estera. Riccardo Ricciardi, capogruppo del Movimento 5 stelle alla Camera, è intervenuto in discussione generale sulle comunicazioni della premier Meloni in vista del Consiglio europeo. "Sentiamo dire che siete un modello per l'Europa sull'immigrazione. Però a me dispiace. L'anno scorso fino a questo giorno erano 65100 i migranti arrivati nel nostro Paese. Quest'anno sono 65400, quindi stanno aumentando. Poi la panacea di tutti i mali cos'è un centro sul quale non sapete neanche come farlo?", esordisce il pentastellato, sottolineando che il problema non è tanto il non saper scrivere le leggi ma "quando spendete i soldi di tutti noi, degli italiani, per fare una roba che non sarà mica la panacea di tutti i mali".

