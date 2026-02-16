Riccardo Cocciante annuncia il singolo Ho vent’anni con te e un docufilm

Riccardo Cocciante annuncia il nuovo singolo inedito Ho vent’anni con te, nel 2026 nuovi live e un docufilm. Riccardo Cocciante, artista di fama internazionale e compositore senza tempo, pubblica il 20 febbraio, giorno del suo ottantesimo compleanno, il nuovo singolo Ho vent’anni con te (Sony Music ItalyBoventoon), un regalo che anticipa l’omonimo album in uscita il 13 marzo, a vent’anni dall’ultima pubblicazione. Disponibile da ora il pre-save del singolo e il pre-order dell’album. Ho vent’anni con te, scritta da Riccardo Cocciante in collaborazione con Luc Plamondon e Pasquale Panella, è la focus track dell’album. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Il Lake Sound Park si prepara all'estate 2026 con un evento imperdibile: Riccardo Cocciante sarà protagonista di uno spettacolo speciale nella suggestiva cornice di Villa Erba, a Cernobbio.

