Quando mi hanno detto che ero libero volevo piangere | la terza vita di Tino Stefanini ex bandito della Comasina

Tino Stefanini, ex bandito della Comasina, ha attraversato tre fasi diverse della sua vita. La prima, negli anni Settanta, lo vede protagonista in un’area di Milano segnata da violenza e scontri. La sua storia è un percorso di trasformazione e rinascita, che mette in luce le sfide di chi cerca di cambiare il proprio destino. Un racconto che invita a riflettere sulla complessità delle scelte e sulla possibilità di redenzione.

