Fabrizio Corona e le accuse sul sistema Signorini per andare in Tv | le chat e le ombre sui ricatti sessuali Tutto in mano agli avvocati

Fabrizio Corona ha sollevato accuse riguardanti un presunto «sistema Signorini» per accedere alle trasmissioni televisive, evidenziando chat e sospetti di ricatti sessuali. Alfonso Signorini ha risposto affermando di aver affidato la questione ai propri avvocati. L'articolo analizza i dettagli delle dichiarazioni e le implicazioni legali e mediatiche della vicenda.

Alfonso Signorini ha già «messo tutto in mano agli avvocati» dopo le pesanti accuse lanciate da Fabrizio Corona nell’ultima puntata di Falsissimo. Contattato dal Corriere della Sera, il direttore editoriale di Chi e conduttore del Grande Fratello ha dichiarato: «Non parlo di questo, mi scusi ma preferisco non entrare nel merito della vicenda. Le dico però che ho già messo tutto in mano ai miei legali». Nel video andato online lunedì, l’ex re dei paparazzi ha sganciato una bomba accusando Signorini di gestire in modo non proprio professionale le selezioni dei concorrenti del reality: «Se non vai a letto con lui non entri al Grande Fratello», ha affermato Corona, parlando di un «Sistema Signorini» che durerebbe da oltre vent’anni e avrebbe coinvolto finora circa 500 persone. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: “A letto con Alfonso Signorini”. L’accusa choc di Fabrizio Corona: “Per andare in tv” Leggi anche: Fabrizio Corona e il “sistema Signorini” per entrare al GF: “Se non vai a letto con lui non lavori in TV”. Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. CORONA e le rivelazioni pesantissime su SIGNORINI ?Prometteva in cambio si S3S0 Alfonso Signorini sulle accuse di Corona di un sistema per entrare al GF: “Tutto in mano ai miei legali” - Alfonso Signorini ha rotto il silenzio sulle recenti accuse di Fabrizio Corona. fanpage.it

