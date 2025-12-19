Recuperata la statuetta di bronzo rubata dal Museo Civico Archeologico nel 1963 Video

Dopo decenni di attesa, la statuetta di bronzo rubata dal Museo Civico Archeologico nel 1963 è stata finalmente recuperata. Nel video, il comandante Carmelo Carraffa del Nucleo tutela patrimonio culturale dei Carabinieri spiega le fasi fondamentali e le tecniche investigative che hanno condotto all’individuazione dell’opera d’arte scomparsa. Un importante risultato che restituisce un pezzo prezioso alla memoria storica e culturale.

Il comandante del Nucleo tutela patrimonio culturale dei carabinieri, Carmelo Carraffa illustra come si è arrivati all'individuazione dell'opera d'arte rubata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

