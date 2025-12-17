A Metato, a partire dal 17 dicembre 2025, via Turati riapre al traffico con senso unico alternato. L'amministrazione comunale annuncia il completamento della prima fase di intervento sulla porzione di sponda crollata in direzione Aurelia, dopo i lavori di sistemazione e messa in sicurezza della strada.

© Lanazione.it - Lavori: a Metato riapre a senso unico alternato via Turati

San Giuliano Terme (PI), 17 dicembre 2025 - L'amministrazione comunale comunica il completamento della prima fase dell'intervento previsto in via Turati ad Arena Metato, sulla porzione di sponda crollata in direzione Aurelia. L'intervento è mirato al ripristino e alla messa in sicurezza definitiva della strada, interessata nei mesi scorsi dai cedimenti della sponda del fosso Fiumaccio. È stata ultimata con successo la posa di una scogliera di rinforzo in massi naturali sul tratto della sponda ceduto. È stato effettuato il consolidamento strutturale del terreno mantenendo le originarie capacità drenanti e le condizioni di deflusso del corso d’acqua. 🔗 Leggi su Lanazione.it

