Fondazione Cariplo nuove idee e fondi perché il welfare migliore è anticipare i problemi

La Fondazione Cariplo ha deciso di investire 215 milioni di euro per il welfare in Lombardia, perché vuole affrontare i problemi prima che diventino gravi. Quest’anno, il sostegno riguarda circa trenta progetti sul territorio, con l’obiettivo di migliorare i servizi sociali e prevenire le emergenze. La scelta di anticipare i problemi si traduce in interventi concreti, come programmi di assistenza ai giovani e alle famiglie in difficoltà.

Anche quest'anno il territorio lombardo potrà contare sul sistema di welfare promosso dalla Fondazione Cariplo, che ha stanziato 215 milioni per una trentina di iniziative in ambito ambientale, culturale scientifico e sociale (previsti 17 bandi e 26 programmi e progetti). La cifra è in linea con quella messa a disposizione lo scorso anno ed è del 40 per cento superiore ai fondi stanziati nel 2024 grazie alla crescita registrata dal patrimonio della Fondazione negli ultimi anni (passato da 7,9 miliardi nel 2022 a 13,1 miliardi nel 2025).

Nel 2025, la Fondazione Cassa dei Risparmi ha registrato un incremento significativo delle risorse, grazie a un anno positivo per borse e investimenti azionari.

Il progetto, finanziato da un cittadino caravaggino, è stato candidato a un bando della "Fondazione Cariplo" dall’Amministrazione comunale facebook

Fondazione Cariplo e Regione Lombardia presentano "Destinazione Autonomia" L’accordo finanzierà percorsi di accompagnamento all’autonomia e di sostegno alla residenzialità, con l’offerta di unità abitative di housing e co-housing grazie al Fondo "Dopo x.com