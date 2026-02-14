Fondazione Cariplo nuove idee e fondi perché il welfare migliore è anticipare i problemi

La Fondazione Cariplo ha deciso di investire 215 milioni di euro per il welfare in Lombardia, perché vuole affrontare i problemi prima che diventino gravi. Quest’anno, il sostegno riguarda circa trenta progetti sul territorio, con l’obiettivo di migliorare i servizi sociali e prevenire le emergenze. La scelta di anticipare i problemi si traduce in interventi concreti, come programmi di assistenza ai giovani e alle famiglie in difficoltà.

Dopo Messina, anche Orcel si allontana dai giochi italiani. Fino a quando? Anche quest’anno il territorio lombardo potrà contare sul sistema di welfare promosso dalla Fondazione Cariplo, che ha stanziato 215 milioni per una trentina di iniziative in ambito ambientale, culturale scientifico e sociale (previsti 17 bandi e 26 programmi e progetti). La cifra è in linea con quella messa a disposizione lo scorso anno ed è del 40 per cento superiore ai fondi stanziati nel 2024 grazie alla crescita registrata dal patrimonio della Fondazione negli ultimi anni (passato da 7,9 miliardi nel 2022 a 13,1 miliardi nel 2025). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

