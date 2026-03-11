Rhode ha deciso di affidare a Sarah Pidgeon il lancio del suo primo blush rosso. La campagna pubblicitaria dedicata al prodotto mostra il volto dell’attrice con un viso luminoso e le guance colorate di rosso, annunciando un possibile nuovo trend di make-up per la primavera. La scelta dell’attrice segna un passo importante per il brand, che si prepara a presentare questa novità sul mercato.

Sarah Pidgeon nuova testimonial Rhode Non stupisce dunque che Rhode abbia scelto proprio Pidgeon come volto della campagna di lancio della collezione spring 2026, e in particolare del suo primo blush rosso. Carolyn Bessette è stata una It Girl quando questa parola doveva ancora essere inventata. In tante la copiavano sperando di finire per assomigliarle ma poche, per non dire nessuna, ci riusciva perché per splendere non usava orpelli ma le bastava essere se stessa. In contrasto con le mode degli anni Novanta, quando il trucco c’era e si vedeva, lei lo riduceva al minimo, abbracciando inconsciamente la tendenza che oggi, nonostante molti esperti vogliano darla per superata, fatica a morire: la clean beauty. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Rhode sceglie Sarah Pidgeon per il lancio del suo primo blush rosso. Sarà l’inizio dell’apple make-up?

Sarah Pidgeon è il volto della collezione Spring di RhodeSarah Pidgeon è il nuovo volto di Rhode, il brand beauty ideato da Hailey Bieber.

Leggi anche: Ci è voluto qualche aggiustamento e non poche critiche, comprese quelle dell'ex colorist di fiducia proprio della socialite anni '90. Ma ora, Sarah Pidgeon, sfoggia un perfetto "Nineties Blonde"

