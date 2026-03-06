Sarah Pidgeon è il volto della collezione Spring di Rhode

Sarah Pidgeon è stata scelta come volto della collezione Spring di Rhode, il marchio di cosmetici fondato da Hailey Bieber. La attrice, nota per il suo ruolo in Love Story e per aver interpretato Carolyn Bessette, appare nelle immagini pubblicitarie della nuova linea. La campagna promozionale mette in evidenza i prodotti della collezione per la stagione primaverile.

Sarah Pidgeon è il nuovo volto di Rhode, il brand beauty ideato da Hailey Bieber. La star di Love Story, serie in cui dà il volto a un’icona di stile come Carolyn Bessette, è la protagonista della linea primaverile del marchio. L’intera campagna è declinata nei toni del rosa, romantica e raffinata. Il brand, oggi di proprietà di e.l.f. Beauty, ha messo a punto nuove tonalità per i suoi prodotti di punta: il Pocket Blush, la lip tint ai peptidi e le Lip Cases, le custodie per smartphone con lo spazio per le lip tint. La collezione primavera di Rhode ha anche un blush rosso caldo. Per Pidgeon si tratta di una prima volta come testimonial beauty, e nelle foto della campagna posa interamente vestita di rosa, truccata ovviamente con i nuovi prodotti Rhode. 🔗 Leggi su Amica.it

