Iran Trump suona la carica ai manifestanti | Scardinate il regime vi aiuteremo E Witkoff vede l’erede al trono Reza Pahlavi – Il video

Da open.online 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex presidente Trump ha esortato i manifestanti iraniani a scardinare il regime, promettendo supporto. Nel frattempo, Witkoff ha incontrato l’erede al trono Reza Pahlavi, rafforzando l’attenzione internazionale sulla situazione in Iran. Un appello ai cittadini iraniani affinché continuino a protestare e assumano il controllo delle istituzioni, evidenziando le tensioni politiche e le dinamiche di cambiamento nel paese.

Un appello ai « patrioti iraniani », affinché continuino a protestare e prendano il « controllo delle istituzioni ». A rivolgerlo è il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, con un post su Truth Social. Il presidente Usa precisa che ha cancellato ogni appuntamento con i delegati del regime iraniano. I ponti con Washington, quindi, sarebbero chiusi. «Salvate i nomi degli assassini e degli aggressori. Pagheranno un prezzo altissimo. Ho annullato tutti gli incontri con le autorità iraniane finché non cesseranno le uccisioni insensate dei manifestanti. Gli aiuti stanno arrivando », scrive il presidente Usa. 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

