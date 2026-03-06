Iraniani a Napoli davanti al consolato Usa inneggiano a Trump e allo scià Reza Pahlavi

Da ildenaro.it 6 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, una ventina di cittadini di origine iraniana si sono radunati davanti al Consolato generale degli Stati Uniti in piazza della Repubblica a Napoli. In occasione del presidio, alcuni di loro hanno inneggiato a Trump e allo scià Reza Pahlavi. La protesta si è svolta senza incidenti e si è conclusa nel primo pomeriggio.

Questa mattina alcune decine di cittadini di origine iraniana hanno preso parte a un presidio davanti al Consolato generale degli Stati Uniti in piazza della Repubblica a Napoli. I partecipanti hanno sventolato bandiere dello Stato imperiale dell’Iran, degli Stati Uniti, dell’Italia e di Israele, accompagnandole con cartelli che inneggiavano a Reza Pahlavi e a Donald Trump. Tra gli slogan più visibili: “Make Iran great again”, “Iran revolution for freedom” e “Viva lo scià”. Su uno degli striscioni compariva la scritta in inglese: “Grazie Trump per aver manutenuto la promessa”. L’iniziativa era stata annunciata nei giorni scorsi come un “raduno di solidarietà dei patrioti iraniani di Napoli”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

