Nuove aiuole e più verde partiti i lavori per il restyling di piazza Sparacca

Sono iniziati i lavori di riqualificazione di piazza Sparacca a Cattolica, nell’ambito del piano di manutenzione della rete viaria. L’intervento prevede l’installazione di nuove aiuole e l’aumento delle aree verdi, contribuendo a migliorare l’estetica e la funzionalità dello spazio pubblico. L’intervento si inserisce nel programma di interventi strutturali per il miglioramento complessivo della città.

Piazza Sparacca, al via i lavori di riqualificazione. Il piano di manutenzione della rete viaria della città prosegue con un nuovo intervento su un’altra area di Cattolica che da anni necessitava di un restyling strutturale. Ruspe e operai sono al lavoro per le prime opere di scavo. Secondo il.🔗 Leggi su Riminitoday.it Leggi anche: Nuove aree verdi senza sacrificare i posti auto esistenti: al via la riqualificazione di piazza Sparacca Leggi anche: Percorso cicloturistico . Partiti i lavori di restyling Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: L’assessore al Decoro urbano Gianni Ivaldi: Per Alessandria abbiamo un’idea precisa di città; L'Albergheria cambierà volto, countdown per il recupero: più ordine nel mercato dell'usato e nuova viabilità; Bernalda più sicura e funzionale con questi importanti interventi. Il progetto; Milano Marittima, al via i lavori di ripristino post-tromba d’aria. Trapani pulisce aiuole e cura gli spazi verdi grazie alla figura degli agronomiGrazie al lavoro sinergico dei tecnici e degli operai comunali, il Comune di Trapani si sta trasformando in una città sempre più verde ... itacanotizie.it Taglio Più Intelligente per Prati Ricchi di Alberi e Aree DifficiliQuando il tuo prato serpeggia tra alberi, aiuole, giochi e arredi da esterno, falciare può sembrare un compito infinito. Affronti seccature di configurazione in zone piene di ostacoli, ti preoccupi di ... ilikepuglia.it I vecchi alberi saranno abbattuti e rimpiazzati da carpini Previste nuove aiuole, luci a Led e percorsi più fruibili facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.