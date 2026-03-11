Restyling di Viale Geno scontro tra PD e sindaco | Il rinvio dei lavori è una scelta politica non un obbligo di legge

Sul rinvio dei lavori di riqualificazione di Lungolario Trieste si confrontano il segretario cittadino del PD e un consigliere comunale del partito, che criticano le affermazioni del sindaco. I rappresentanti del PD sostengono che il rinvio non sia imposto da obblighi di legge, ma sia una scelta politica. La discussione si concentra sulle responsabilità e sulle decisioni riguardanti il progetto di restyling di Viale Geno.

Si accende il confronto politico sul rinvio dei lavori di riqualificazione di Lungolario Trieste. Daniele Valsecchi, segretario cittadino PD e Stefano Legnani, consigliere comunale PD, replicano alle dichiarazioni del sindaco Alessandro Rapinese, respingendo le accuse ricevute e sostenendo che lo.