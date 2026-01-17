Il rebus dei progetti sulle ex Falck. Scontro tra Comune e costruttori sul rinvio dei lavori per la bonifica.

Il rebus dei progetti sulle ex Falck evidenzia il contrasto tra Comune e costruttori riguardo al rinvio delle bonifiche. Mentre l’apertura della Città della Salute potrebbe slittare al 2030, rimane irrisolto il futuro del grande parco urbano. La situazione riflette le difficoltà nel definire le tempistiche e gli interventi necessari per la riqualificazione dell’area, coinvolgendo aspetti ambientali, urbanistici e amministrativi.

Se l’apertura della Città della Salute si allunga al 2030, resta ancora bloccata la partita sul grande parco urbano. Dopo le richieste di revisione complessiva del piano integrato di intervento, Coima Sgr ha inviato quest’estate una lettera al ministero dell’Ambiente, comunicando l’intenzione di avvalersi della "proroga del termine di avvio dei lavori di bonifica e dei termini previsti nel cronoprogramma". Lo ha fatto per conto di Milanosesto, la società proprietaria delle ex Falck. E lo ha fatto replicando la lettera già trasmessa da Milanosesto il 13 luglio 2023, in cui si illustrava "la propria decisione di volersi avvalere della proroga biennale" concessa dal Decreto Ucraina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

