Resident Evil Requiem sarà girato in 4K e fino a 120 fps su PS5 Pro, offrendo prestazioni elevate e maggiore fluidità. La tecnologia di nuova generazione consente di migliorare l’esperienza di gioco, garantendo immagini nitide e movimento più fluido per i videogiocatori.

Resident Evil Requiem sfrutterà in modo deciso la potenza di PS5 Pro, puntando su prestazioni elevate e maggiore fluidità. Capcom ha chiarito cosa aspettarsi dalla versione per la console più potente di Sony, confermando supporto al 4K e a frame rate molto alti. La scelta lasciata ai giocatori permetterà di bilanciare qualità visiva e fluidità. L’ottimizzazione è stata uno degli aspetti centrali dello sviluppo e l’obiettivo dichiarato del publisher è quello di aumentare immersione e credibilità del mondo di gioco. Le informazioni arrivano da un’intervista pubblicata sul PlayStation Blog giapponese, in cui il director Akifumi Nakanishi ha spiegato nel dettaglio le opzioni grafiche disponibili su PS5 Pro. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Resident Evil Requiem girerà a 4K e fino a 120 fps su PS5 Pro, rivela Capcom

Approfondimenti su Resident Evil Requiem

Capcom ha comunicato la data e l'orario del prossimo Resident Evil Showcase, un evento dedicato principalmente a Resident Evil Requiem.

Durante i The Game Awards, Capcom ha annunciato il ritorno di Leon S.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Resident Evil Requiem

Argomenti discussi: Come gira Resident Evil Requiem su PlayStation 5 Pro?; Resident Evil Requiem su PS5 Pro girerà a 4K e fino a massimo 120 fps; Resident Evil Requiem gira a 60 fps e 4K con il ray tracing attivato su PS5 Pro; Resident Evil Requiem girerà a 4K e fino a 120 fps su PS5 Pro, rivela Capcom.

Resident Evil Requiem fino a 120 fps su PS5 ProAkifumi Nakanishi, uno dei director di Resident Evil Requiem, ha condiviso nuovi dettagli sulle prestazioni del gioco su PS5 Pro ... gamesource.it

Resident Evil Requiem su PS5 Pro girerà a 4K e fino a massimo 120 fpsAkifumi Nakanishi, uno dei director di Resident Evil Requiem, è stato recentemente intervistato sul PlayStation Blog giapponese, dove ha svelato cosa possono aspettarsi i giocatori dalle prestazioni d ... msn.com

Resident Evil Requiem: tutto quello che devi sapere su Leon S. Kennedy: blog.it.playstation.com/2026/01/27/res… x.com

Il director di Resident Evil Requiem conferma le modalità grafiche su PS5 Pro, con 4K a 60 fps o fino a 120 fps senza ray tracing. - facebook.com facebook