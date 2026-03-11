Renato Biancardi | l’ex di Jessica torna al Grande Fratello

Renato Biancardi, ex di Jessica, è entrato nella casa del Grande Fratello Vip come uno dei concorrenti meno noti. La sua presenza nel programma è diversa rispetto ad altri partecipanti, anche se ha già avuto un’esperienza televisiva risalente all’estate del 2018. La sua partecipazione al reality ha attirato l’attenzione di alcuni spettatori e media.

Renato Biancardi entra nel Grande Fratello Vip come il concorrente meno noto, ma con un passato televisivo preciso risalente all'estate del 2018. Nato a Napoli nel 1993, l'ex di Jessica Ferrara torna alla ribalta dopo anni di silenzio mediatico. La sua unica apparizione precedente risale al format Ex On The Beach Italia su MTV, dove rimase sei puntate e strinse legami con Tecla De Santis. Oggi si definisce creator digitale e padre di una bambina, pronto a sfidare i grandi nomi del reality show. Il percorso di Renato Biancardi non è iniziato con il Grande Fratello, bensì con una breve incursione nel mondo dei reality show estivi.