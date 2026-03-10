La trentina Adriana Volpe torna al Grande Fratello Vip

La trentina Adriana Volpe torna a partecipare al Grande Fratello Vip, programma di intrattenimento che torna in televisione con una nuova stagione. La trasmissione andrà in onda ogni martedì a partire dal 17 marzo in prima serata su Canale 5 e sarà disponibile anche su Mediaset Infinity. La sua presenza si aggiunge alle novità dell’edizione, attesa dai fan del reality.

Alla conduzione del programma ci sarà Ilary Blasi. Quando inizierà la nuova stagione e chi i concorrenti in gara Mancano pochi giorni all’inizio della nuova stagione del noto programma d’intrattenimento “Grande Fratello Vip”, che andrà in onda ogni martedì a partire dal 17 marzo in prima serata su Canale 5 e su Mediaset Infinity. Alla conduzione del reality ci sarà Ilary Blasi affiancata da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli che copriranno il ruolo di “opinioniste”. Sedici i veri protagonisti dello show: tra loro ci sarà anche la nota conduttrice trentina Adriana Volpe che questa volta tornerà alla casa del Gf in veste di concorrente, esattamente come all’edizione del 2020. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Articoli correlati

Selvaggia Lucarelli confermata al Grande Fratello Vip, parla Adriana Volpe: “È l’opinionista perfetta”Selvaggia Lucarelli nuova opinionista del Grande Fratello Vip, l’opinione di Adriana Volpe È finalmente arrivata la conferma, Selvaggia Lucarelli...

Grande Fratello Vip, il ritorno (desiderato) di Adriana VolpeAdriana Volpe è in trattativa per rientrare nella casa del Grande Fratello Vip come concorrente della nuova edizione condotta da Ilary Blasi Adriana...

Adriana Volpe - SCOSCIO - la volta buona - 14-04-25

Una selezione di notizie su Adriana Volpe

Temi più discussi: Grande Fratello Vip 2026, torna nella casa la trentina Adriana Volpe; Grande Fratello Vip 2026: Adriana Volpe rientra; Grande Fratello Vip 2026: ecco chi sono i concorrenti della nuova edizione; Colpo di scena al GF VIP 2026! Adriana Volpe rompe il silenzio: Pronta a tornare. E su Selvaggia Lucarelli.

Colpo di scena al GF VIP 2026! Adriana Volpe rompe il silenzio: Pronta a tornare. E su Selvaggia LucarelliAdriana Volpe concorrente ufficiale del GF VIP 2026? La conduttrice svela i retroscena sul reality Mediaset, il parere su Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli. piudonna.it

Adriana Volpe al Grande Fratello Vip, lo aveva già detto a Non è la Tv: Fuoco e fiamme con Selvaggia LucarelliAdriana Volpe ufficiale al Grande Fratello Vip. Ma le sue parole su Selvaggia Lucarelli — è l'apoteosi — le aveva già dette a Non è ... fanpage.it

La trasmissione “Pietre di Storia”, condotta da Adriana Volpe con l’inviato Ivan Cardia, dedica una puntata ad Avezzano tra storia, memoria e luoghi simbolo della Marsica. Quando andrà in onda - facebook.com facebook