Adriana Volpe decide di tornare al Grande Fratello dopo aver perso un lavoro in Rai, a causa di Beppe Convertini. La conduttrice, che aveva già partecipato come concorrente nel 2020 e come opinionista nel 2021-2022, riprenderà il suo ruolo nella nuova edizione condotta da Ilary Blasi. La sua scelta arriva dopo mesi di tensioni tra le due figure televisive, che hanno attirato molta attenzione. La sua presenza nel programma rappresenta una risposta alle difficoltà professionali incontrate recentemente.

Adriana Volpe è pronta a tornare al Grande Fratello, nella nuova edizione condotta da Ilary Blasi. Dopo essere stata concorrente nel 2020 e opinionista nel 2021-2022, pare che la conduttrice abbia deciso di tornare nella Casa più spiata d’Italia dopo aver perso un lavoro in Rai a causa di Beppe Convertini. Adriana Volpe al Grande Fratello dopo il caso Convertini. L’indiscrezione arriva dal sempre ben informato Giuseppe Candela che sul settimanale Chi annuncia il ritorno di Adriana Volpe al Grande Fratello 2026. La bionda presentatrice avrebbe deciso di accettare l’offerta Mediaset dopo aver perso un importante ingaggio in Rai. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Adriana Volpe torna al Grande Fratello per “colpa di Beppe Convertini”

Adriana Volpe si prepara a tornare nel reality Grande Fratello Vip, un desiderio che ha sempre manifestato, dopo aver ricevuto una proposta concreta dai produttori.

Marco Berry e Adriana Volpe saranno tra i concorrenti del prossimo Grande Fratello Vip, perché i loro nomi sono stati confermati da fonti vicine alla produzione.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.