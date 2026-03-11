L'università ha annunciato che il 70% degli studenti utilizza già l'intelligenza artificiale nelle proprie attività di studio. Un docente ha affermato che è necessario guidare gli studenti nell’uso della tecnologia per sfruttarla al meglio. La discussione si focalizza sulla trasformazione delle metodologie di apprendimento e sull'importanza di un impiego responsabile delle nuove tecnologie.

Roma, 10 mar. (AdnkronosLabitalia) - L'intelligenza artificiale sta cambiando il modo di studiare e di apprendere e le università sono chiamate ad accompagnare questa trasformazione, guidando studenti e docenti verso un utilizzo consapevole e responsabile delle nuove tecnologie. È questo il quadro tracciato da Paolo Boccardelli, rettore dell'università Luiss Guido Carli, intervenendo all'incontro promosso dalla Luiss insieme a Google dal titolo “Reimagining the Learning Experience at Luiss”, dedicato all'evoluzione dei modelli formativi e all'integrazione dell'intelligenza artificiale nei processi accademici. “Oggi gli studenti utilizzano ampiamente l'intelligenza artificiale, quasi il 70% lo fa quotidianamente, un terzo per sintetizzare documenti, un quarto per fare elaborati", ha spiegato Boccardelli. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Reimagining the Learning Experience at Luiss, Boccardelli (Luiss): "Ia già usata da 70% degli studenti, serve guidarne l'uso"

Articoli correlati

Leggi anche: Boccardelli (Luiss): "Ia già usata da 70% degli studenti, serve guidarne l'uso"

Intelligenza artificiale e lavoro, Boccardelli (Luiss): "Investiamo nel capitale umano"Bologna, 22 gennaio 2026 – In un mondo dominato dall’incertezza, sempre più liquido come avrebbe detto il sociologo Zygmunt Bauman, ciò su cui si...

Una raccolta di contenuti su Learning Experience

Discussioni sull' argomento Università, Ia entra in aula: Luiss e Google insieme per ridisegnare esperienza formativa; Università, intesa tra Luiss e Google per un'IA a supporto dell'ateneo; Google-Luiss, Ai arrives in the classroom. From law to statistics: this is how it will be used; L’AI entra nell’università: l’intesa tra Luiss e Google.

L’UNIVERSITÀ VA IN AZIENDA | Experience Learning Il 9 marzo gli studenti e le studentesse del corso di Service & Retail Marketing, tenuto dal Professor Giacomo Del Chiappa all’interno della Laurea Magistrale in Economia Aziendale | indirizzo Marketin - facebook.com facebook