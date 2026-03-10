Boccardelli Luiss | Ia già usata da 70% degli studenti serve guidarne l' uso

Secondo un esperto della Luiss, il 70% degli studenti utilizza già l’intelligenza artificiale nei loro studi. L’università si sta confrontando con questa realtà, sottolineando l’importanza di accompagnare studenti e docenti nel modo corretto di usare queste tecnologie. La discussione riguarda come integrare l’IA nel percorso accademico senza perdere di vista l’uso responsabile.

Roma, 10 mar. (AdnkronosLabitalia) - L'intelligenza artificiale sta cambiando il modo di studiare e di apprendere e le università sono chiamate ad accompagnare questa trasformazione, guidando studenti e docenti verso un utilizzo consapevole e responsabile delle nuove tecnologie. È questo il quadro tracciato da Paolo Boccardelli, rettore dell'università Luiss Guido Carli, intervenendo all'incontro promosso dalla Luiss insieme a Google dal titolo “Nuove frontiere della formazione nell'era dell'AI”, dedicato all'evoluzione dei modelli formativi e all'integrazione dell'intelligenza artificiale nei processi accademici. “Oggi gli studenti utilizzano ampiamente l'intelligenza artificiale, quasi il 70% lo fa quotidianamente, un terzo per sintetizzare documenti, un quarto per fare elaborati", ha spiegato Boccardelli. 🔗 Leggi su Iltempo.it

