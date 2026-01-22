Intelligenza artificiale e lavoro Boccardelli Luiss | Investiamo nel capitale umano

In un contesto di crescente incertezza, come sottolineato da Boccardelli della Luiss, l’attenzione si concentra sull’importanza del capitale umano. In un mondo caratterizzato da continui cambiamenti e fluidità, investire nelle competenze e nelle capacità delle persone rappresenta la strategia più efficace per affrontare le sfide del presente e del futuro. La valorizzazione delle risorse umane si conferma quindi come elemento centrale nelle trasformazioni del mercato del lavoro.

Bologna, 22 gennaio 2026 – In un mondo dominato dall’incertezza, sempre più liquido come avrebbe detto il sociologo Zygmunt Bauman, ciò su cui si deve puntare è il capitale umano. Ne è convinto il rettore dell’università Luiss, Paolo Boccardelli, che domani alle 10,30 sarà a Bologna per la terza tappa del roadshow con Confindustria, utile a rafforzare il legame tra mondo accademico e produttivo. Rettore, come si valorizza il capitale umano in un contesto geopolitico così instabile? “La volatilità è il tratto dominante di questa epoca. Il confronto geopolitico tra paesi e blocchi alleati, si sa, sta diventando molto serrato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

