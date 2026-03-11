regione lazio ok alla legge sulle agevolazioni fiscali per il sostegno al patrimonio culturale

Il Consiglio Regionale del Lazio ha approvato all’unanimità una proposta di legge dedicata alle agevolazioni fiscali per il sostegno al patrimonio culturale. La decisione è stata presa durante la seduta di oggi e riguarda specificamente incentivi fiscali rivolti a chi contribuisce alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali della regione. La legge mira a incentivare interventi di tutela e recupero del patrimonio storico e artistico.

Approvata all’unanimità nella seduta odierna del Consiglio Regionale del Lazio la proposta di legge n. 228 del 15 ottobre 2025, in materia di agevolazioni fiscali per il sostegno e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, che ha visto come primo firmatario Marco Bertucci (consigliere regionale di Fratelli d’Italia), Presidente della Commissione Bilancio. I soggetti che intendano effettuare erogazioni liberali per la promozione e la valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici della Regione Lazio e per interventi previsti dal DL 832014, l’Art Bonus – che la proposta di legge dunque integra e potenzia - potranno... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

