Il Lazio approva all’unanimità la legge sulle agevolazioni fiscali per la cultura

Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato all’unanimità la proposta di legge n. 228 del 15 ottobre 2025, che introduce agevolazioni fiscali dedicate al sostegno e alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico della regione. La legge mira a promuovere iniziative e interventi nel settore culturale, offrendo incentivi fiscali a enti pubblici e privati che intervengono sul territorio. La decisione è stata condivisa da tutti i membri dell’assemblea regionale.

AGI - Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato all'unanimità la proposta di legge n. 228 del 15 ottobre 2025, che prevede agevolazioni fiscali per il sostegno e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico. Primo firmatario del provvedimento è Marco Bertucci, consigliere di Fratelli d'Italia e presidente della Commissione Bilancio. Nel suo intervento in aula, Bertucci ha definito la norma "una legge dal forte valore simbolico ", sottolineando l'obiettivo di tutelare paesaggio, beni culturali e ambiente, offrendo al tempo stesso ai piccoli Comuni e ai borghi strumenti concreti per attrarre contributi privati.