Il Lazio approva all’unanimità la legge sulle agevolazioni fiscali per la cultura

Da agi.it 11 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato all’unanimità la proposta di legge n. 228 del 15 ottobre 2025, che introduce agevolazioni fiscali dedicate al sostegno e alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico della regione. La legge mira a promuovere iniziative e interventi nel settore culturale, offrendo incentivi fiscali a enti pubblici e privati che intervengono sul territorio. La decisione è stata condivisa da tutti i membri dell’assemblea regionale.

AGI - Il  Consiglio regionale del Lazio  ha approvato all'unanimità la proposta di legge n. 228 del 15 ottobre 2025, che prevede  agevolazioni fiscali  per il  sostegno  e la  valorizzazione  del  patrimonio culturale e paesaggistico. Primo firmatario del provvedimento è  Marco Bertucci, consigliere di Fratelli d'Italia e presidente della Commissione Bilancio. Nel suo intervento in aula, Bertucci ha definito la norma "una  legge dal forte valore simbolico ", sottolineando l'obiettivo di  tutelare paesaggio,  beni culturali  e  ambiente, offrendo al tempo stesso ai  piccoli Comuni  e ai  borghi  strumenti concreti per attrarre  contributi privati. 🔗 Leggi su Agi.it

il lazio approva all8217unanimit224 la legge sulle agevolazioni fiscali per la cultura
© Agi.it - Il Lazio approva all’unanimità la legge sulle agevolazioni fiscali per la cultura

Articoli correlati

Oblio oncologico, l'assemblea legislativa approva all'unanimità la mozione per l'attuazione della leggeL'assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato all’unanimità la mozione sull'oblio oncologico promossa dai consiglieri del gruppo Pd, con prima...

Cantone a Salerno: il Csm approva all’unanimità la nominaLa Commissione incarichi direttivi del Consiglio superiore della magistratura ha indicato all'unanimità Raffaele Cantone come futuro procuratore capo...

Altri aggiornamenti su Lazio approva

Discussioni sull' argomento Psicologo nelle scuole del Lazio: in arrivo 400mila euro nel 2026 e 750mila nel 2027; Xylella, Confagricoltura chiede un incontro con la Regione: Aziende non siano vittime collaterali di allarmismi; Serie A, Lazio-Sassuolo 1-0 – Diretta; Colleferro aderisce al Consorzio Industriale del Lazio.

Trova facilmente notizie e video collegati.